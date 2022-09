Grêmio surpreende e anuncia retorno de Renato Gaúcho como técnico pela 4ª vez

Clube anunciou a demissão de Roger Machado e toda a sua comissão técnica, além das saídas do vice-presidente e do diretor de futebol

LUCAS UEBEL/GREMIO FBPA Renato retorna ao clube pela quarta vez em sua carreira



Na tarde desta quinta-feira, 1º, o Grêmio surpreendeu a todos com o anúncio do retorno de Renato Portaluppi para o comando da equipe principal. Roger Machado foi demitido com toda a sua comissão técnica. O vice-presidente e o diretor de futebol também foram demitidos. “O Grêmio agradece o trabalho prestado por Roger, seus auxiliares, Denis e Sérgio durante o período em que estiveram à frente do futebol do Clube, desejando-lhes sorte em seus próximos desafios”, diz nota publicada pelo time. Renato Gaúcho assume a equipe pela quarta vez em sua carreira. Ele estará à frente do time contra o Vasco, no dia 11 de setembro, e chega com o auxiliar técnico Alexandre Mendes. O clube também anunciou que o presidente Romildo Bolzan participará de entrevista coletiva nesta sexta-feira, às 11h (horário de Brasília) para explicar as mudanças no Departamento de Futebol. O Grêmio é o 4º na tabela da Série B do Campeonato Brasileiro. O time está há um ponto do Vasco (3º colocado) e há três do Bahia. O Cruzeiro lidera com diferença de 14 pontos.