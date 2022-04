Guardiola nega proposta da CBF para treinar a seleção: ‘Estou disposto a ficar no City para sempre’

O comandante do Manchester City recordou que tem contrato com o clube até a metade de 2023

EFE Pep Guardiola é o atual treinador do Manchester City



Pep Guardiola afastou a possibilidade de treinar a seleção brasileira após a disputa da Copa do Mundo 2022, entre novembro e dezembro deste ano, no Catar. Depois da apuração do jornal espanhol “Marca” informar que a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) estaria disposta a oferecer um salário anual de R$ 61 milhões ao treinador, o comandante do Manchester City recordou que tem contrato com o clube britânico até a metade de 2023 e afirmou que gostaria de continuar no time. “Hoje não… Estou sob contrato aqui, estou muito feliz. Estou disposto a ficar para sempre aqui. Eu renovaria o contrato por dez anos, mas agora não é o momento. Não sei onde veio [a informação]”, disse durante entrevista coletiva.

Na conversa com a imprensa, Guardiola preferiu focar no confronto diante do Liverpool, em Manchester, marcado para este domingo, 10, que é um duelo direto pela liderança do Campeonato Inglês. Restando oito rodadas para o fim do torneio, o City tem 73 pontos, apenas um a mais que o rival. Apesar do clima de “final antecipada”, o treinador preferiu tirar o peso do jogo. “Serão três pontos extremamente importantes, mas continua havendo sete jogos restantes. Mas é importante? Claro que é”, falou o espanhol, que negou o rótulo de “melhor treinador do mundo”, dado por Jurgen Klopp, comandante dos Reds. “Eu não me tornei treinador para ser melhor. Não sou. Muito obrigado, mas não sou. Eu gostaria de dizer que sou o melhor, mas não sou”, acrescentou.