Gustavo Quinteros deve assumir o Grêmio após deixar o Vélez Sarsfield

Treinador resolveu não renovar com o clube argentino devido à incerteza sobre a permanência de jogadores-chave; contrato com o Tricolor deve ser de um ano

ALEJANDRO PAGNI/AFP Gustavo Quinteros foi campeão argentino de 2024 com o Vélez Sarsfield



Gustavo Quinteros está prestes a assumir o comando do Grêmio após deixar o Vélez Sarsfield. Mesmo após conquistar o Campeonato Argentino, o técnico naturalizado boliviano optou por não renovar seu vínculo com o clube portenho, que se encerraria em 31 de dezembro, devido à incerteza sobre a permanência de jogadores-chave e a busca por uma equipe com mais recursos financeiros. As negociações entre Quinteros e o Grêmio estão em estágio avançado, e a expectativa é que o anúncio oficial da contratação ocorra em breve. O novo contrato deve ter a duração de um ano, mas ainda depende de alguns trâmites burocráticos que precisam ser resolvidos.

Antes de se aproximar de Quinteros, o Grêmio havia tentado firmar um acordo com Pedro Caixinha. No entanto, o treinador acabou optando por um contrato com o Santos, o que deixou a diretoria gremista em busca de uma nova opção para o cargo. Após encerrar a temporada, o Tricolor gaúcho optou pela saída de Renato Gaúcho, ídolo do clube, mas que não conseguiu bons resultados em 2024.

