Jogadoras do River Plate são detidas por injúria racial durante torneio em São Paulo

Reprodução/X/@GuriasGremistas Jogadoras de Grêmio e Bahia entraram em campo na final da Ladies Cup com faixa contra o racismo



Quatro jogadoras do River Plate foram detidas sob a acusação de injúria racial durante uma partida contra o Grêmio, no estádio do Canindé, e foram levadas para a penitenciária de Carandiru. A decisão da Justiça de converter a prisão em preventiva gerou a expectativa de um pedido de habeas corpus, que está sendo aguardado pelas atletas. O incidente ocorreu na semifinal do torneio Brasil Ladies Cup, que foi interrompida devido a um gesto considerado racista por Candela Díaz, direcionado a um gandula. A situação se agravou, resultando na expulsão de seis jogadoras do River, o que culminou na suspensão do jogo e na eliminação do time da competição.

O Grêmio se manifestou sobre o ocorrido, lamentando a situação e registrando um boletim de ocorrência. O clube afirmou que tomará as devidas providências para punir os envolvidos no ato discriminatório. Por sua vez, o River Plate também se posicionou, repudiando os gestos racistas e anunciando que adotará medidas disciplinares contra as jogadoras. Na decisão contra o Bahia, neste domingo (22), jogadoras dos dois times entraram com uma faixa contra o racismo.

Como consequência do episódio, a equipe do River Plate foi expulsa do torneio e recebeu uma suspensão de dois anos. A organização do Brasil Ladies Cup implementou novas diretrizes, que incluem o banimento de clubes cujos atletas se envolvam em atos de racismo, reforçando o compromisso com a igualdade e o respeito no esporte.

Lamentável! Cenas lamentáveis em #Gremio x river plate – ARG pela #LadiesCup2024. A jogadora do River foi expulsa e não se conformou: pic.twitter.com/8kuceQPJBG — Tricolor Gaúcho 🇪🇪 (@TricoooloorRS) December 21, 2024

