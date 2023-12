Homem usa prancha de stand up paddle para ir até cruzeiro de Neymar; veja vídeo

Episódio aconteceu em Búzio e foi registrado por um influenciador que está a bordo da embarcação; morador recebeu uma camiseta do evento

Reprodução/Instagram/@viniciusbarros12 Morador de Búzios recebeu uma camiseta do evento 'Ney em Alto Mar'



Um homem usou uma prancha de stand up paddle para ir até o cruzeiro do Neymar, que atracou em Búzios, litoral do Rio de Janeiro, nesta quarta-feira, 27. A ação do morador da cidade foi registrada e compartilhada nas redes sociais pelo influenciador Vinicius Barros, que presenteou o homem com uma camiseta do evento, apelidado de Ney em Alto Mar. No vídeo, é possível ver o momento em que Barros joga a camiseta para o morador e a alegria das pessoas que acompanhavam tudo dele ter conseguido pegar o item. Apesar do esforço, ele aparentemente não conseguiu ver o jogador. O Ney em Alto Mar partiu de Santos, litoral de São Paulo, no dia 26 de dezembro e vai até sexta-feira, dia 29. A bordo os passageiros têm acesso a uma variedade de atrações, que vão do pagode ao funk.