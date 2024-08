Hospital informa que Izquierdo está com ‘quadro neurológico crítico’

Jogador, internado desde a última quinta-feira (22) está contando com ajuda de ventilação mecânica

Novo boletim divulgado pelo Hospital Albert Einstein, não tem informações positivas sobre o estado de saúde do uruguaio. “O paciente Juan Manuel Izquierdo segue internado na Unidade de Terapia Intensiva, desde o último dia 22 de agosto de 2024, às 20h55, dependente de ventilação mecânica, com quadro neurológico crítico”, diz o boletim divulgado nesta segunda-feira (26). O jogador do Nacional deu entrada no hospital na última quinta-feira (22) após passar mal e cair desmaiado durante o jogo entre São Paulo e Nacional-URU pelas oitavas da Libertadores, em que o time brasileiro saiu com a vitória e classificação para próxima fase. Em respeito a saúde do jogador, a federação uruguaia de futebol suspendeu o campeonato local. “Refletindo o sentimento de todos os níveis do futebol em relação à delicada situação do jogador Juan Izquierdo”, a Diretoria Executiva da Liga Profissional da Primeira Divisão resolveu “reagendar as etapas 2 e 3 do Torneio Clausura”, cujas novas datas serão anunciadas “com brevidade”, informou a Federação Uruguaia de Futebol (AUF) em um comunicado.

No domingo (25), durante a partida entre São Paulo e Vitória, os jogadores do tricolor fizeram uma homenagem para o jogador. Entraram com uma camiseta escrito ‘Fuerza Izquierdo’. Segundo o presidente do Nacional, Alejandro Balbi, o jogador do São Paulo tem sido muito solícitos e ajuda. Ele agradeceu as demonstrações de preocupação e afeto de jogadores do São Paulo com o zagueiro Juan Izquierdo. Nesta segunda, o uruguaio Diego Lugano foi até o hospital em que Izquierdo está, e centroavante argentino Jonathan Calleri se colocou a disposição para ajudar no que for necessário.