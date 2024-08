Consulado do Uruguai em São Paulo oferece ajuda à família do jogador Izquierdo

Atleta está internado no Hospital Albert Einstein desde quinta-feira (22) e seu quadro de saúde apresentou piora no último domingo

EITAN ABRAMOVICH / AFP Zagueiro do Nacional, Juan Manuel Izquierdo, posa para a foto do time durante a partida de volta da terceira rodada da Copa Libertadores entre o Nacional do Uruguai e o Always Ready da Bolívia, no estádio Gran Parque Central, em Montevidéu



O Consulado do Uruguai em São Paulo está oferecendo assistência à família do zagueiro Juan Izquierdo, do Nacional, que está internado na unidade de terapia intensiva do Hospital Albert Einstein desde quinta-feira (22) após ter sofrido uma arritmia cardíaca durante a partida contra o São Paulo no Morumbis, pelas oitavas de final da Copa Libertadores. A cônsul uruguaia, Marta Echarte, visitou o jogador no hospital nesta segunda-feira (26) e disse que os médicos pretendem mantê-lo sedado até a terça-feira (27), “esperando para ver como ele reage” ao quadro de arritmia, “que se complicou com comprometimento cerebral”.

O último boletim médico, divulgado pelo clube uruguaio, indica que o jogador sofreu uma arritmia e está sedado em cuidados intensivos neurológicos. O Consulado do Uruguai está em contato constante com o clube e a família, oferecendo assistência “afetivamente”, além de apoio como elo com o seguro médico. Izquierdo está acompanhado em São Paulo da esposa, o filho mais velho e os pais. O jogador, de 27 anos, desmaiou aos 39 minutos do segundo tempo e precisou ser retirado do estádio em uma ambulância.

