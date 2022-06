Hulk distribui marmitas e agasalhos para pessoas em situação de rua em Belo Horizonte

O craque do Atlético-MG fez uma bela ação social em meio ao frio que atinge a capital mineira

Reprodução/Instagram Hulk distribui marmitas e agasalhos a pessoas em situação de rua



O atacante Hulk, craque do Atlético-MG, foi responsável por uma bela ação social na última segunda-feira, 13. Através das redes sociais, o jogador mostrou que distribuiu marmita e agasalhos para pessoas em situação de rua de Belo Horizonte. “Buscando uma forma de retribuir um pouco as incontáveis bençãos de Deus derramadas sobre mim”, escreveu a estrela do Galo, que esteve acompanhado da esposa na campanha e utilizou dois carros para atender parte da população da capital mineira.