Palmeiras supera o Coritiba, encerra tabu e retoma liderança do Brasileirão

Equipe paulista, que não vencia no Couto Pereira desde 1997, triunfou com gols de Dudu e Rony

REINALDO REGINATO/FOTOARENA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Dudu fez o primeiro gol do Palmeiras contra o Coritiba



O Palmeiras venceu o Coritiba por 2 a 0 neste domingo, 12, pela 11ª rodada do Brasileirão, e retomou a liderança do Campeonato. Com o resultado, o time paulista chega a 22 pontos, um a frente do arquirrival Corinthians, que havia triunfado no sábado e dormido na ponta da tabela; os paranaenses então em sétimo, com 15 pontos. De quebra, ainda encerrou um longo tabu: o Palmeiras não vencia no Couto Pereira, casa do Coritiba, desde 1997. No jogo, o Palmeiras começou melhor e teve boas chances em chutes de Scarpa e Dudu. Aos 22, Dudu recebeu passe na entrada da área após escanteio e bateu no canto para fazer 1 a 0. O atacante quase aumentou aos 32, mas chutou para fora.

No começo do segundo tempo, a partida ficou paralisada por seis minutos – houve briga de torcedores na rua do estádio e a polícia reagiu jogando gás de pimenta, que chegou até os reservas do Palmeiras que faziam aquecimento próximo ao campo. Após o reinício, Weverton foi exigido em finalização de Adrián Martínez. Aos 18, o Palmeiras encaixou um contra-ataque mortal: Zé Rafael abriu para Gabriel Veron que tocou de primeira para Rony só empurrar para o gol. O meia Thonny Anderson foi expulso, complicando as chances de reação do Coritiba. Nos minutos finais, o Palmeiras marcou duas vezes, mas ambos os gols foram anulados por impedimento, e o Coritiba teve uma grande chance com Clayton, mas Weverton fez ótima defesa. Na próxima rodada, o Palmeiras joga com o Atlético-GO em casa, e o Coritiba enfrenta o Bragantino fora de casa.