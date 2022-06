Hulk rebate Gabigol e demonstra confiança em classificação do Atlético-MG sobre o Flamengo

Em entrevista, Gabriel Barbosa disse que o Galo sofrerá uma forte pressão no confronto de volta da Copa do Brasil, marcado para 13 de julho, no Maracanã

PAULO TI/AGÊNCIA O DIA/ESTADÃO CONTEÚDO Hulk marcou na vitória do Atlético-MG sobre o Flamengo



Gabriel Barbosa, atacante do Flamengo, não ficou desanimado com a derrota para o Atlético-MG por 2 a 1, na noite da última quarta-feira, no Mineirão, pela rodada de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. Em entrevista após o revés, Gabigol disse que o Galo sofrerá uma forte pressão no confronto de volta, marcado para 13 de julho, no Maracanã. “Mudamos nossa postura em relação ao último jogo, jogamos bem. Fizemos o gol, que nos deixou vivo. Agora temos duas semanas, temos Libertadores. E quando eles forem lá vão conhecer o que é pressão, o que é inferno”, declarou Gabigol em entrevista à TV Globo.

Perguntado sobre a declaração de Gabigol, o atacante Hulk, responsável por marcar um dos gols do Atlético-MG na partida, rebateu e disse que o time mineiro é “cascudo” e não vai sentir pressão. “Falando em ambiente, a gente está acostumado a jogar em grandes ambientes. Temos jogadores experientes, jogadores de seleção, jogadores cascudos… Então não tem nenhum menino para enfrentar a pressão que for”, declarou o craque do Galo, que saiu de campo sentindo dores. “Na verdade eu tenho essa dor que vem me incomodando desde o jogo contra o Palmeiras. O campo era sintético, duro. E depois num jogo contra o Ceará, no Castelão, estava muito duro. Eu tive uma inflamação embaixo, na sola do pé, na gordura do pé ali embaixo e vem doendo bastante, venho sofrendo muito. Mas tenho que superar isso para poder dar o nosso melhor e sair com a vitória”, completou.