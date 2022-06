Atlético-MG vence o Flamengo por 2 a 1 e sai na frente nas oitavas de final da Copa do Brasil

Hulk foi o destaque do Galo com um gol e uma assistência; Lázaro diminuiu para o rubro-negro

PAULO TI/AGÊNCIA O DIA/ESTADÃO CONTEÚDO Hulk foi destaque do Galo na vitória contra o Flamengo



O Atlético Mineiro voltou a vencer o Flamengo no Mineirão na mesma semana. Depois dos 2 a 0 pelo Brasileirão, no último domingo, o Galo fez 2 a 1 nos rubro-negros pela ida das oitavas de final da Copa do Brasil. A partida foi dominada por Hulk, que marcou o primeiro gol do jogo aos 7 minutos, de cobertura em Diego Alves. No começo do segundo tempo, aos 10 minutos, o mesmo Hulk cruzou na medida para Ademir marcar de cabeça o segundo gol do Galo. Aos 35, Lázaro diminuiu depois de cruzamento de Rodinei e deu um respiro ao Flamengo. Porém, os cariocas não conseguiram empatar. O resultado deixa o duelo aberto para o jogo de volta no Maracanã no dia 13 de julho.