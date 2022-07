Hulk reclama de pênalti e relata ameaça de Daronco; Atlético-MG não quer árbitro em jogos do clube

Procurado pela reportagem da Jovem Pan Online, o árbitro disse que não vai se manifestar

GILSON JUNIO/W9 PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Hulk reclamou com Anderson Daronco durante a partida entre Atlético-MG e São Paulo



O atacante Hulk, do Atlético-MG, ficou extremamente incomodado com a arbitragem de Anderson Daronco durante o empate em 0 a 0 com o São Paulo, na noite do último domingo, 10, no Mineirão, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. Além de reclamar que o Galo não teve um pênalti assinalado a seu favor, o craque disse que foi ameaçado pelo juiz ao fim do duelo. “Sai muito chateado com o Daronco, tenho muito respeito pelo Daronco e por todos os árbitros brasileiros. Quando estava acabando o jogo, ele falou: ‘cuidado com o que você vai falar ali fora’. Eu falei: por quê? Ele respondeu: ‘porque não é o último jogo que apito de vocês, não o último jogo que vou apitar seu’. Ou seja, é uma ameaça ou não? Eu não sei”, disse. Procurado pela reportagem da Jovem Pan Online, Daronco disse que não vai se manifestar.

Hulk reclamou, principalmente, de um lance envolvendo ele e o zagueiro Miranda, do São Paulo, dentro da área. No entendimento do atacante atleticano, Anderson Daronco deveria ter sido chamado pelo VAR para rever a jogada. Presidente do Galo, Sérgio Coelho pediu para que o juiz não apitasse mais partidas do clube. “Eu acho que, para preservar o Daronco, eu, se fosse presidente de arbitragem, eu evitaria de colocar o Daronco para apitar os jogos do Atlético. Principalmente se o Hulk estiver em campo. Eles estão com essa dificuldade e é ruim para o Daronco, para o Atlético, para o Hulk, para a Comissão de Arbitragem. Desgasta, expõe os árbitros, especificamente o Daronco. Tem tantos outros árbitros bons… Repito: pra mim, o Daronco é um dos melhores árbitros. Então, a Comissão de Arbitragem deve evitar. Não custa nada. Vamos usar o bom senso”, disse, em entrevista à ESPN.