Atlético-MG e São Paulo ficam no empate sem gols pelo Brasileirão

Resultado deixa o Galo em terceiro na tabela; o Tricolor Paulista é o sétimo

GIAZI CAVALCANTE/CÓDIGO19/ESTADÃO CONTEÚDO Atlético e São Paulo se enfrentaram no Mineirão pela 16ª rodada do Brasileirão



O São Paulo viajou até Minas Gerais para enfrentar o Atlético Mineiro e voltou com um pontinho pra casa. Os times empataram em 1 a 1, no Mineirão, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida foi bem estudada, de ambos os lados, os ataques não foram muito efetivos e nenhum goleiro teve grandes dificuldades. O lance mais polêmico da partida aconteceu no segundo tempo, quando o Galo pediu um pênalti após possível toque de mão dentro da área. O VAR revisou e não confirmou a penalidade. Nos minutos finais, um torcedor invadiu o gramado para falar com Hulk. O resultado deixa o Atlético em terceiro na tabela, dois pontos atrás do líder Palmeiras. Já o São Paulo é o sétimo. No meio da semana, os dois times jogam as oitavas de final da Copa do Brasil.