Imprensa francesa diz que forma física de Neymar preocupa o PSG

PSG Imprensa francesa diz que Neymar voltou de lesão levemente acima do peso



Segundo informações veiculadas na imprensa francesa, a comissão técnica do PSG está atenta à forma física de Neymar. O jogador voltou de uma lesão na costela na véspera da partida de ida contra o Borussia Dortmund, válida pelas oitavas de final da Champions League, e o clube espera uma evolução desde então.

A avaliação é de que Neymar está levemente acima do peso e sentindo um pouco a falta de ritmo, processo natural já que ele se afastou dos treinos por conta da lesão. A prioridade é devolver o ritmo ao craque.

As atuações de Neymar agradaram a comissão técnica. Além de marcar contra o Borussia, o brasileiro também fez gols contra Lyon e Bordeaux. No sábado, 07, o PSG enfrenta o Strasbourg no Campeonato Francês. A partida de volta pela Champions League é na próxima quarta-feira, 11.

Como perdeu por 2 x 1 na Alemanha, o time francês precisa vencer por 1 a 0, ou dois ou mais gols de diferença para avançar de fase.