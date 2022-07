Inglaterra bate a Alemanha na prorrogação e conquista título inédito da Euro Feminina

Após- bate-rebate na área, Chloe Kelly aproveitou a sobra e deu a vitória as inglesas

A Inglaterra venceu a Alemanha por 2 a 1, na prorrogação, e se tornou campeã da Eurocopa Feminina 2022. Esse foi o primeiro título da competição conquistado pela seleção inglesa, que participou apenas de três edições do torneio (1984, 2009 e 2022). Por outro lado, as alemãs, vencedoras de oito títulos em 13 edições, perderam pela primeira vez em uma final. No jogo, os gols que levaram a prorrogação saíram apenas no segundo tempo. A jogadora inglesa Walsh lançou para Toone, que saiu na cara do gol e deu um toque por cima da goleira adversário para abrir o placar. A partida continuou emocionante e, minutos depois, Magull aproveitou cruzamento de Wassmuth para desviar para o fundo do gol e decretar o empate. Na prorrogação, na última etapa, Hemp bateu escanteio e, após- bate-rebate na área, Chloe Kelly – que entrou no lugar da artilheira Beth Mead – aproveitou a sobra e deu a vitória as inglesas.