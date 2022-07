Após largar em décimo e até rodar na pista, Verstappen se recupera e vence o GP da Hungria

Holandês agora tem 258 pontos contra 178 do ferrarista Charles Leclerc, o vice-líder

Christian Bruna/EFE/EPA Max Verstappen lidera o Mundial de Fórmula 1 com 80 pontos de vantagem



Max Verstappen pediu chuva e foi atendido, mas nem precisou dela para vencer o GP da Hungria. Décimo lugar no grid, o piloto holandês da Red Bull brilhou em uma ótima corrida de recuperação para conquistar sua oitava vitória neste ano e ampliar sua liderança no Mundial de Fórmula 1. Nem a rodada do carro na 42ª volta, quando alguns pingos começavam a cair em Hungaroring, foi capaz de pará-lo. Ultrapassado por Charles Lecrerc, da Ferrari, ele retomou o terceiro lugar rapidamente e não descansou até conquistar a primeira posição. Verstappen tem agora 258 pontos contra 178 do ferrarista, o vice-líder.

Quem também fez uma prova exuberante foi o inglês Lewis Hamilton, da Mercedes, que largou em sétimo e subiu ao segundo lugar mais alto do pódio. “Segunda vez seguida que eu termino em segundo. Estou muto feliz. Eu estava com muitas dificuldades no começo da corrida e não achava que alcançaria quem estava na frente”, admitiu Hamilton. Uma volta após ultrapassar George Russell e assumir a vice-liderança, ele abriu um segundo sobre o companheiro. O pole position, aliás, completou o top3 na Hungria. Já as Ferraris ficaram com sentimento amargo. Carlos Sainz foi o quarto colocado, e Leclerc, o sexto.

Confira a classificação do GP da Hungria