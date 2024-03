Palmeirense Endrick encabeça ranking de jogadores mais valiosos do Brasil

O zagueiro Murilo, parceiro do atacante no clube e agora na seleção brasileira, também está no Top 10, que ainda conta com Yuri Alberto, do Corinthians, e tem metade dos postos ocupados por atletas do Flamengo

Heber Gomes/Agif/Estadão Conteúdo Estrela do Palmeiras, Endrick vai se transferir para o Real Madrid no meio do ano quando completar 18 anos



Aos 17 anos, Endrick é o jogador mais valioso do Brasil. A estrela do Palmeiras, que vai se transferir para o Real Madrid no meio do ano, está no topo de uma lista divulgada pelo Observatório do Futebol (CIES). O zagueiro Murilo, parceiro do atacante no clube e agora na seleção brasileira, também está no Top 10, que ainda conta com Yuri Alberto, do Corinthians, e tem metade dos postos ocupados por atletas do Flamengo. Além de aparecer no topo do ranking, Endrick se destaca por ter quase o dobro do valor de mercado do segundo colocado, o atacante Paulinho, do Atlético-MG. O atacante palmeirense é avaliado em 81 milhões de euros (R$ 438,6 milhões na cotação atual), contra 42 milhões de euros (R$ 227,4 milhões) do atleticano. O corintiano Yuri Alberto ocupa a quinta posição, com valor de 35 milhões de euros (R$ 189,5 milhões). O restante da lista é dominada pelos flamenguistas Pedro, Gerson, Victor Hugo, Ayrton Lucas e De La Cruz, além de Jhon Arias, do Fluminense. Murilo é o décimo.

O Real Madrid pagou 35 milhões de euros (R$ 189,5 milhões) fixos ao Palmeiras por Endrick. Outros 72 milhões de euros (R$ 389,9 milhões) serão pagos em parcelas. O valor, porém, aumenta quando o atacante atinge metas ainda no Palmeiras. A cada cinco gols marcados na última temporada, o clube paulista recebia 2,5 milhões de euros (R$ 13,1 milhões), o que rendeu 5 milhões de euros (R$ 27 milhões) em 2023. Já o estudo apontou valores aproximados, que podem não condizer com negociações que aconteçam, baseados em um modelo estatístico próprio.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Três dos atletas (Endrick, Murilo e Vitor Hugo) do Top 10 brasileiro são agenciados pela Roc Nations Sports Brazil. O diretor Thiago Freitas avalia que a presença valida a formação complementar ao clube que a empresa fornece a eles. “Os estudos e estimativas do CIES são os mais respeitados em todo o mundo porque são os mais criteriosos e melhor fundamentados entre os vários divulgados, valorizando atletas e suas possíveis transferências. Ter atletas apresentados como valiosos reforça e valida os critérios que adotamos para escolher nossos clientes, e o serviço que oferecemos para complementar sua formação, também fora dos clubes”, afirma. A lista geral deste estudo exclui as cinco maiores ligas do mundo (Inglaterra, Espanha, França, Alemanha e Itália), que têm um estudo próprio para elas.

Dessa forma, os mais valiosos desta pesquisa estão em Portugal, cuja liga serve muitas vezes como entreposto entre mercados menores e as mais ricas da Europa. O pódio mundial tem António Silva, do Benfica, com valor de 114 milhões de euros (R$ 617,4 milhões), João Neves, também do time português, com 95 milhões de euros (R$ 514,5 milhões) e Gonçalo Inácio, do Sporting, com 87 milhões de euros (R$ 471,1 milhões). Na lista geral, Endrick é o quarto colocado. Endrick, Murilo e Ayrton Lucas estarão com a seleção brasileira no sábado (23), diante da Inglaterra, no Estádio Wembley, às 16h (horário de Brasília). Depois, o Brasil encara a Espanha, no Santiago Bernabéu, no dia 26.

TOP 10 JOGADORES MAIS VALIOSOS DO FUTEBOL BRASILEIRO

1º – Endrick (Palmeiras) – R$ 438,6 milhões

2º – Paulinho (Atlético-MG) – R$ 227,4 milhões

3º – Pedro (Flamengo) – R$ 227,4 milhões

4º – Gerson (Flamengo) – R$ 216,6 milhões

5º – Yuri Alberto (Corinthians) – R$ 189,5 milhões

6º – Victor Hugo (Flamengo) – R$ 173,3 milhões

7º – Ayrton Lucas (Flamengo) – R$ 157 milhões

8º – De La Cruz (Flamengo) – R$ 151,6 milhões

9º – Jhon Arias (Fluminense) – R$ 140,8 milhões

10º – Murilo (Palmeiras) – R$ 129,9 milhões

*Com informações do Estadão Conteúdo