Insatisfeito na Turquia, Jorge Jesus deseja deixar Fenerbahçe e negocia com o Atlético-MG

EFE/EPA/SEDAT SUNA Jorge Jesus pode voltar ao futebol brasileiro



Jorge Jesus, atualmente no Fenerbahçe (Turquia), já começou a se movimentar para voltar ao futebol brasileiro em 2023, informou o jornalista Wanderley Nogueira, do Grupo Jovem Pan, durante o programa “Bate-Pronto” desta quinta-feira, 22. Segundo fontes portuguesas, o técnico não está satisfeito no clube turco, que ocupa apenas a sexta posição no campeonato nacional e foi eliminado ainda na fase preliminar da Liga dos Campeões – atualmente, o time está disputando a Liga Europa. A notícia vai de encontro com a matéria do jornal “Record”, de Portugal, que relatou que o “Mister” já iniciou conversas com o Atlético-MG. Até o momento, a diretoria do Galo não se pronunciou sobre o tema, mas também não cravou que o vínculo de Cuca, o atual treinador da equipe, será renovado – ele tem contrato somente até novembro deste ano. Com passagem vitoriosa pelo Flamengo entre 2019 e 2020, Jorge Jesus chegou a se colocar à disposição para retornar ao Rubro-Negro, quando o conjunto carioca ainda era liderado por Paulo Sousa. Após a repercussão negativa, ele aceitou a oferta do Fenerbahçe.