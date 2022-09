Exclusivo: Mauro Cezar revela planos do Flamengo para a construção de novo estádio 

Após conversar com o presidente Rodolfo Landim e algumas fontes do Rubro-Negro, o jornalista revelou o projeto durante o programa ‘Bate-Pronto’

Reprodução/Jovem Pan Mauro Cezar Pereira analisando a possibilidade do Flamengo construir um estádio próprio no Rio de Janeiro



Mauro Cezar Pereira, comentarista do Grupo Jovem Pan, revelou nesta terça-feira, 20, durante o programa “Bate-Pronto”, o projeto do Flamengo para a construção de um estádio próprio. Após conversar com o presidente Rodolfo Landim e algumas fontes do Rubro-Negro, o jornalista contou que a ideia da diretoria flamenguista é comprar um terreno localizado na região do Gasômetro, no centro do Rio de Janeiro, que pertence a um fundo pensão e é gerido pela Caixa Econômica Federal. O processo, no entanto, é complexo, já que a negociação envolve vários trâmites, inclusive de questões ambientais. Segundo um membro da cúpula flamenguista, a intenção também é adquirir parcerias para erguer a arena e não endividar o clube, em uma parceria parecida com a feita entre WTorre e o Palmeiras para a construção do Allianz Parque. A ideia ainda conta com o aval de Eduardo Paes (PSD), atual prefeito do Rio, que busca revitalizar a região.

Assista ao debate sobre o estádio abaixo: