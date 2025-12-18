Treinador uruguaio, campeão da Série B com o Cruzeiro e com passagens pela Europa, chega a Porto Alegre acompanhado de sua comissão técnica

Divulgação / Sport Club Internacional Inter anuncia contratação do técnico Paulo Pezzolano até o fim de 2026



O Internacional oficializou, nesta quinta-feira (18), a contratação do técnico uruguaio Paulo Pezzolano para o comando da equipe principal. O profissional de 42 anos firmou vínculo com o clube até dezembro de 2026.

Natural de Montevidéu, Pezzolano chega a Porto Alegre trazendo sua própria comissão técnica. A equipe de apoio do treinador é composta por três auxiliares, um preparador físico e um analista de desempenho.

O novo comandante colorado possui experiência prévia no futebol brasileiro. Em 2022, liderou o Cruzeiro na conquista do título da Série B do Campeonato Brasileiro, campanha que garantiu o acesso antecipado da equipe mineira à elite nacional.

A trajetória de Pezzolano inclui também passagens recentes pelo futebol europeu. Na Espanha, esteve à frente do Real Valladolid, onde obteve o acesso à LaLiga na temporada 2022/23. Neste ano, comandou o Watford FC, da Inglaterra.

Siga o canal da Jovem Pan Esportes e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

O currículo do treinador conta ainda com trabalhos no Pachuca, do México, e no futebol uruguaio. Em seu país natal, esteve no comando do Liverpool, conquistando o título do Torneio Intermedio (2019), e no Torque, onde venceu a segunda divisão nacional (2017).