Ex-jogador do Fluminense é assassinado a tiros no Equador

Lateral que defendeu o Tricolor em 2022 estava com a família no momento do crime; esposa também faleceu e a mãe do jogador ficou ferida

Mailson Santana / Fluminense FC Mario Pineida durante treinamento no Fluminense, onde jogou em 2022



O lateral-esquerdo equatoriano Mario Pineida, de 33 anos e com passagem pelo Fluminense em 2022, foi assassinado a tiros na tarde desta quarta-feira (17) junto com a esposa em Guayaquil, no Equador. A informação foi confirmada pelo Barcelona de Guayaquil, clube pelo qual atuava, e pelo Ministério do Interior do país.

“O Barcelona Sporting Club informa, com profundo pesar, que foi notificado de maneira oficial sobre o falecimento do nosso jogador Mario Pineida, fato ocorrido após um atentado contra ele”, disse o clube em um comunicado. “Solicitamos aos nossos sócios, torcedores e à opinião pública elevar uma oração pelo descanso de sua alma e por força para toda a sua família neste momento de intensa dor”, acrescenta a nota.

O crime aconteceu em frente a um açougue na zona norte de Guayaquil. A mãe do jogador, que estava com o casal, ficou ferida.

Segundo a imprensa local, ele havia solicitado proteção por estar recebendo ameaças de morte.

Pineida nasceu na cidade de Santo Domingo de Los Tsáchilas e foi convocado por seleções equatorianas desde a categoria sub-15 até a principal.

Formado na base do Independiente del Valle, ele atuou pelo clube de 2010 a 2015, e no ano seguinte se transferiu para o Barcelona de Guayaquil, com o qual mantinha vínculo desde então. Pineida teve passagens por empréstimo pelo Fluminense, em 2022, e El Nacional, em 2024.

Siga o canal da Jovem Pan Esportes e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

No decorrer deste ano, foram registrados ao menos quatro ataques armados contra jogadores de clubes do Equador, entre eles o ocorrido em 19 de setembro na província de Esmeraldas que causou a morte do meia Jonathan ‘Speedy’ González, do clube 22 de Julio, da segunda divisão do país.

Veja pronunciamento do Fluminense:

O Fluminense Football Club recebeu com profundo pesar a notícia do falecimento de Mario Pineida, atleta que defendeu o clube em 2022. Pineida chegou ao Tricolor no início da temporada em que nos sagramos juntos campeões cariocas. O Fluminense manifesta solidariedade aos… pic.twitter.com/c4H19edKHm — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) December 17, 2025

*Com informações da EFE

Publicado por Nícolas Robert