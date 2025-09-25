Internacional anuncia Ramón Díaz, ex-Corinthians, como novo técnico até 2026

Argentino de 66 anos, que levou Timão ao título paulista neste ano, substitui Roger Machado e será apresentado nesta quinta; estreia ocorre no sábado contra o Juventude

Divulgação/Internacional Com 17 troféus oficiais, Ramón Díaz soma é considerado o treinador argentino mais vitorioso da história



O Internacional oficializou nesta quarta-feira (24) a contratação do técnico argentino Ramón Díaz, de 66 anos, para comandar a equipe principal até dezembro de 2026. Ele substitui Roger Machado, demitido após sequência de resultados ruins. A apresentação será nesta quinta-feira (25), no Beira-Rio, após o treino marcado para as 16h no CT Parque Gigante. No sábado, Díaz já estreia diante do Juventude, pelo Campeonato Brasileiro.

O treinador chega acompanhado do filho e auxiliar Emiliano Díaz, dos assistentes Bruno Urribarri e Osmar Ferreyra, do preparador físico Diego Pereira e do analista de desempenho Juan Romanazzi. Em rápida declaração na chegada a Porto Alegre, disse estar “contente” e afirmou que pretende tornar o Inter “protagonista”.

Ex-atacante da seleção argentina e com passagens como jogador por River Plate, Napoli, Fiorentina, Inter de Milão e Monaco, Ramón Díaz iniciou a carreira de técnico no River, onde conquistou sete títulos nacionais, além da Libertadores e da Supercopa Sul-Americana. Ao todo, soma 17 troféus oficiais e é considerado o treinador argentino mais vitorioso da história.

Com experiência em clubes da América do Sul, Europa, Ásia e África, além da seleção do Paraguai, Díaz acumula títulos também no Oriente Médio, incluindo dois Campeonatos Sauditas e duas Copas do Rei pelo Al-Hilal, além de um vice no Mundial de Clubes da Fifa.

Siga o canal da Jovem Pan Esportes e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

No Brasil, comandou o Vasco em 2023, quando livrou o time do rebaixamento, e, mais recentemente, fez sucesso no Corinthians, onde levou a equipe da zona de rebaixamento do Brasileirão até a classificação para a pré-Libertadores, em 2024, e conquistou o Paulistão de 2025, em cima do rival Palmeiras, encerrando jejum do Timão de seis anos sem títulos. No entanto, após um início de Campeonato Brasileiro cheio de percalços, acabou demitido e substituído por Dorival Júnior.

Veja o anúncio do Internacional

Com 17 títulos oficiais em sua carreira, “Don Ramón” é o treinador argentino mais vitorioso da história. 🏆 Vamos em busca de mais conquistas, professor! 💪🏽🇦🇹 pic.twitter.com/m67QnAiFSJ — Sport Club Internacional (@SCInternacional) September 25, 2025

Confira o primeiro pronunciamento de Ramón como técnico colorado

As primeiras palavras do novo treinador colorado. 🗣️🇦🇹 Bienvenido, Ramón Díaz! 🫱🏼‍🫲🏽 pic.twitter.com/4OFvYDSrh3 — Sport Club Internacional (@SCInternacional) September 25, 2025

Publicado por Felipe Dantas

*Reportagem produzida com auxílio de IA