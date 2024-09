Internacional revela prejuízo de R$ 90 milhões após enchentes em Porto Alegre

Montante abrange não apenas as reformas necessárias no centro de treinamento e no Beira-Rio, mas também as perdas resultantes da necessidade de jogar em diferentes locais

O Internacional, por meio de seu presidente Alessandro Barcellos, revelou um impacto financeiro significativo de R$ 90 milhões devido às enchentes que atingiram Porto Alegre em maio. Esse montante abrange não apenas as reformas necessárias no centro de treinamento e no Estádio Beira-Rio, mas também as perdas financeiras resultantes da necessidade de jogar em diferentes locais. Barcellos enfatizou o compromisso do clube com a saúde financeira, destacando iniciativas como a busca por novos sócios, a redução de despesas e a formação de parcerias estratégicas para incrementar a receita. Apesar do cenário desafiador, ele assegurou que as finanças estão sob controle, com a garantia de que os salários e direitos de imagem dos jogadores serão pagos pontualmente.

Além do impacto financeiro, o presidente também abordou as consequências esportivas das enchentes, que prejudicaram o desempenho da equipe e levaram a eliminações em competições. O Inter adotou uma postura cautelosa durante a janela de transferências, conseguindo uma redução de R$ 13,5 milhões em sua folha salarial. O clube recebeu um auxílio de R$ 2 milhões da CBF e está em busca de apoio adicional do governo federal. Para melhorar sua situação financeira, o clube gaúcho planeja realizar novas vendas de jogadores e implementar ações que visem aumentar o número de sócios e atrair patrocinadores. No aspecto esportivo, a equipe tem mostrado evolução sob a direção do técnico Roger Machado, atualmente ocupando a oitava posição no Campeonato Brasileiro. O próximo desafio será contra o Vitória, e uma vitória pode colocar o Colorado na zona de classificação para a Libertadores.

