Corinthians derrota São Paulo e conquista hexa no Brasileiro feminino

Este é o quinto título consecutivo das Brabas; Mais de 44 mil pessoas lotaram a Neo Química Arena para acompanhar a final

MARCELLO ZAMBRANA/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO Carol Nogueira jogadora do Corinthians comemora seu gol durante partida contra o São Paulo no estádio Arena Corinthians pelo campeonato Brasileiro A



O Corinthians conquistou neste domingo (2) o hexacampeonato no Brasileiro feminino, o quinto consecutivo. As brabas derrotaram o São Paulo por 2 a 0, e ficaram com o título. Elas já tinham vencido o jogo de ida por 3 a 1, e no jogo deste domingo, só precisaram administrar o resultado. Começaram dominando o jogo, mas virar o tricolor equilibrar e ficar mais tempo com a bola nos pés no segundo tempo. Os gols só saíram no final do jogo com Jaqueline, após assistência de Vic Albuquerque, e Carol Nogueira, em um contra-ataque. O São Paulo chegou a balançar as redes na etapa inicial com Ana Alice, mas a arbitragem pegou impedimento e anulou. Aline Milene, do São Paulo, também teve chance de balançar as redes antes dos intervalos, mas parou na goleira Nicole.

Siga o canal da Jovem Pan Esportes e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Já na etapa final, Camillinha teve chance de abrir o marcado, mas chutou para fora. No final do jogo o tricolor ainda teve uma jogadora expulsa. Robinha deu um carrinho por trás em Eudmila e foi avertida com cartão amarelo, mas o VAR chamou e a árbitra mudou para vermelho. Além de conquistar o hexacampeonato, o Corinthians também assumiu a primeira posição de recorde de público.

Mais de 44 mil pessoas lotaram a Neo Química Arena para acompanhar a final do Brasileirão feminino. Esse passa a ser o novo recorde de público do futebol feminino na América do Sul, com 44.136 pagantes. Com mais essa vitória conquista em cima do São Paulo, o Corinthians segue invicto nos clássicos, nas decisões. As equipes já se encontraram quatro vezes em finais, sendo a edição deste ano inédita, porque foi a primeira vez que o tricolor chegou à final, e as Brabas venceram todas às vezes.