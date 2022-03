Jaílson brilha contra o Barcelona-EQU, defende pênalti e coloca o América-MG na fase de grupos da Libertadores

Pela primeira vez na história, o Coelho irá disputar o maior torneio do continente

Depois do milagre contra o Guarani na segunda fase, o América-MG fez de novo. Nesta terça-feira, 15, o Coelho entrou em campo para definir sua vaga na fase de grupos da Copa Libertadores contra o Barcelona de Guayaquil e venceu nos pênaltis por 5 a 4, depois de 0 a 0 no tempo normal. O primeiro jogo terminou em 0 a 0. No Monumental Isidro Romero Carbo, o duelo foi difícil. No primeiro tempo, o Barcelona foi muito mais perigoso e Jaílson precisou fazer duas importantes defesas. O meio de campo do Coelho teve muita dificuldade no início, mas depois se soltou mais e até encontrou os atacantes em boas situações, mas nada saiu. No segundo tempo, o América-MG melhorou e se lançou mais ao ataque, e isso abriu o campo para os equatorianos. A partida ficou ‘lá e cá’, com os dois times perdendo gols e o jogo terminou empatado. Sendo assim, a decisão para a fase de grupos ficou para os pênaltis. Nas penalidades, Jaílson defendeu uma cobrança e colocou o América pela primeira vez na fase de grupos da Libertadores.