América-MG vence Guarani-PAR nos pênaltis e se classifica à terceira fase da Libertadores

Coelho perdeu o primeiro jogo por 1 a 0, mas no Defensores del Chaco buscou a vitória por 3 a 2 no tempo normal

Reprodução/ Twitter @LibertadoresBR Coelho buscou a vitória no tempo normal e em penalidades dramáticas venceu



O América-MG está classificado para a terceira fase da Copa Libertadores da América. A classificação foi dramática. Depois de perder por 1 a 0 no Independência, o Coelho viajou até o Paraguai para encarar o Guarani em busca da classificação. No Defensores del Chaco os donos da casa saíram na frente aos 13 minutos, de pênalti com Fernando Fernández. Dois minutos depois, Cáceres ampliou a vantagem. E o que parecia a eliminação certa do time mineiro mudou no segundo tempo. Aos 14 minutos, Wellington Paulista fez o primeiro, e aos 29 ampliou, empatando o jogo. Nos acréscimos, Vásquez fez contra e deu a vitória ao América-MG. Nos pênaltis, as cobranças livres terminaram em 4 a 4. Nas alternadas, ambos os lados erraram uma cobrança, mas apareceu Jaílson com uma defesa definindo a classificação por 3 a 2. Essa é a primeira vez na história que o América-MG participa do torneio.