Jair se aproxima do retorno no Vasco após lesão e pode enfrentar o São Paulo

Reprodução/Instagram/@oficialjairr Nesta temporada, Jair participou de apenas três jogos, sendo o último deles um empate sem gols contra o rival



Após um longo período de recuperação, o volante Jair está prestes a retornar ao time do Vasco, visando a partida contra o São Paulo, marcada para o dia 16 de outubro, pelo Campeonato Brasileiro. O jogador ficou afastado dos gramados por oito meses devido a uma lesão grave, uma ruptura do ligamento cruzado do joelho esquerdo, que ocorreu em fevereiro durante um clássico contra o Flamengo. Nesta temporada, Jair participou de apenas três jogos, sendo o último deles um empate sem gols contra o rival. A expectativa é que, assim que atingir sua plena condição física, Jair entre na disputa por uma vaga no meio-campo, competindo com Hugo Moura, Matheus Cocão e Juan Sforza.

Além do confronto contra o São Paulo, há a possibilidade de que ele também esteja apto para a partida contra o Atlético-MG, que ocorrerá no dia 19 de outubro, pela Copa do Brasil. Atualmente, o Vasco ocupa a nona posição no Campeonato Brasileiro, somando 37 pontos. A equipe está a nove pontos do Internacional, que se encontra na sexta colocação, o que demonstra a necessidade de vitórias para melhorar sua posição na tabela.

