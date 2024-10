LeBron joga com Bronny James pelos Lakers e pai e filho fazem história na NBA

É a primeira vez que pai e filho jogam juntos simultaneamente e no mesmo time na história da liga norte-americana

Katelyn Mulcahy / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP A vitória dos Lakers por 118 a 114 na partida adicionou um toque especial a esse momento histórico para a família James



LeBron James e seu filho, Bronny James, fizeram história na NBA ao jogarem juntos pela primeira vez no Los Angeles Lakers. O feito ocorreu durante uma partida da pré-temporada contra o Phoenix Suns, marcando um momento inédito na liga, onde pai e filho atuaram simultaneamente no mesmo time. Na partida, LeBron, com 39 anos, teve um desempenho notável, registrando 19 pontos, cinco rebotes e quatro assistências em apenas 16 minutos de jogo. Por sua vez, Bronny, de 20 anos, teve uma participação mais discreta, somando dois rebotes em 13 minutos, sem conseguir marcar pontos. Juntos, eles estiveram em quadra por aproximadamente quatro minutos.

Após a partida, LeBron refletiu sobre a experiência, afirmando que é um momento que ficará gravado em sua memória. Ele ressaltou a singularidade da situação, que representa não apenas um marco pessoal, mas também um feito significativo na história do basquete. Bronny também compartilhou sua empolgação com a oportunidade de jogar ao lado do pai, enfatizando que, durante o jogo, LeBron é apenas mais um companheiro de equipe. A vitória dos Lakers por 118 a 114 na partida adicionou um toque especial a esse momento histórico para a família James.

