Japão e Arábia Saudita se garantem na Copa do Mundo de 2022; veja as 17 seleções classificadas 

Reprodução/Twitter/@jfa_samuraiblue Japão venceu a Austrália e se garantiu na Copa do Mundo de 2022



O Japão garantiu sua vaga na Copa do Mundo de 2022 na manhã desta quinta-feira, 24, ao vencer a Austrália por 2 a 0, no Estádio Olímpico de Sidney, pela penúltima rodada das Eliminatórias Asiáticas. Mesmo atuando fora de casa, a seleção japonesa venceu com dois gols de Kaoru Mitoma, aos 44 e 49 minutos do segundo tempo. Com o resultado, a equipe nipônica chega os 21 pontos e permanece na liderança do Grupo B, não podendo mais ser ultrapassada pelos australianos, que estão na terceira colocação com 15. Na mesma chave, quem também se classificou para o Mundial do Catar com o triunfo foi a Arábia Saudita, que tem 19 pontos e já tem, no mínimo, o segundo lugar assegurado.

No sistema eliminatório da Ásia, 12 seleções são dividas em dois grupos, sendo que as duas melhores de cada lado avançam para o Mundial. Os terceiros colocados se enfrentam em uma repescagem local. Na sequência, o vencedor encara o quinto colocado da América do Sul – atualmente, o Peru ocupa tal posição. Assim, o continente já tem quatro representantes conhecidos: além de Japão e Arábia Saudita, Irã e Coreia do Sul passaram nas primeiras posições da chave A. Desta forma, 17 seleções já estão com vagas confirmadas para a competição da Fifa, que acontece entre 21 de novembro e 18 de dezembro deste ano. Veja todas abaixo.