Coreia do Sul vence a Síria e se torna a 15ª classificada para Copa do Mundo 2022

Confira a lista de seleções garantidas no Mundial do Catar, que será disputado entre 21 de novembro e 18 de dezembro deste ano

Karim SAHIB / AFP Coreia do Sul está classificada para a Copa do Mundo



A Coreia do Sul transformou-se na 15ª seleção a garantir vaga na Copa do Mundo de 2022, nesta terça-feira, 1º, ao bater a Síria por 2 a 0, fora de casa, em confronto válido pela oitava e antepenúltima rodada das Eliminatórias Asiáticas. Com os gols de Kim Jin-Su e Kwon Chang-Hoon, a equipe sul-coreana chegou aos 20 pontos do Grupo A, permanecendo na segunda posição da chave e sem chance de ser ultrapassada pelos Emirados Árabes Unidos, que soma 9. No sistema eliminatório da Ásia, 12 seleções são dividas em dois grupos, sendo que as duas melhores de cada lado avançam para o Mundial. Os terceiros colocados se enfrentam em uma repescagem local. Na sequência, o vencedor encara o quinto colocado da América do Sul – atualmente, o Uruguai ocupa tal posição.

Além da Coreia do Sul, outra seleção asiática que garantiu vaga na Copa do Catar é o Irã, primeiro colocado do Grupo A. Na outra chave, Arábia Saudita (19), Japão (18) e Austrália (14) brigam pelas duas vagas diretas para o Mundial, que será disputado entre 21 de novembro e 18 de dezembro deste ano. Até o momento, Catar (país-sede), Alemanha, Dinamarca, Brasil, Bélgica, França, Croácia, Espanha, Sérvia, Inglaterra, Suíça, Holanda, Argentina, Irã e Coreia do Sul estão asseguradas na maior competição entre seleções do planeta. Assim, restam ainda 17 vagas.