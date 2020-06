Jean, volante do Cruzeiro, é o quarto caso de Covid-19 no futebol mineiro

Reprodução/Cruzeiro Jean, volante do Cruzeiro, foi diagnosticado com Covid-19



O volante Jean, do Cruzeiro, é o quarto jogador do futebol mineiro a testar positivo para a Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus. Em nota oficial, o clube confirmou a situação de saúde do seu atleta, de 33 anos. O elenco será submetido a novos exames na semana que vem.

Jean, ex-São Paulo e Palmeiras, está assintomático, foi afastado das atividades, não participou do treinamento desta quarta-feira, na Toca da Raposa 2, e está em isolamento social em sua residência, onde segue orientações dos médicos do Cruzeiro.

“Jean, como os demais atletas, seguem o protocolo de segurança implantado pelo Departamento Médico do Cruzeiro e não mantém nenhum contato com outros jogadores e membros da comissão técnica durante as atividades no centro de treinamentos do futebol profissional do Cruzeiro”, comunicou o Cruzeiro.

Jean se junta ao atacante Vinícius Popó, que também pertence ao Cruzeiro, além do meia Matheusinho, do América-MG e ao equatoriano Cazares, do Atlético-MG, os outros jogadores infectados do futebol mineiro.

*Com Estadão Conteúdo