Jogador denuncia tentativa de manipulação em partida da Copinha 2024; Polícia Civil indicia aliciador

Segundo o delegado Cesar Saad, o Nacional-SP foi aliciado para sofrer dois gols no primeiro tempo da partida contra o Avaí

Reprodução/Instagram/@nacionalacsp Jogadores do Nacional posam para foto antes de jogo da Copinha



Uma partida da Copa São Paulo de Futebol Júnior, a Copinha, sofreu tentativa de manipulação de resultado. Nesta quarta-feira, 10, a Polícia Civil informou que recebeu a informação da FPF (Federação Paulista de Futebol) após um jogador do Nacional-SP fazer a denúncia. Segundo o delegado Cesar Saad, o goleiro do time paulista foi aliciado para sofrer dois gols no primeiro tempo da partida contra o Avaí, disputada nesta terça-feira, 9, e válida pela última rodada da fase de grupos – os catarinenses ganharam por 1 a 0. Caso cumprisse a promessa, o arqueiro receberia R$ 10 mil do infrator, que buscava obter lucro com apostas esportivas pela internet. Ciente da irregularidade, o jovem atleta buscou a direção no Nacional e denunciou o apostador. O aliciador, conhecido como Jiuliandro José da Silva Bezerra, foi encontrado, prestou depoimento e foi indiciado pelo crime de manipulação de resultado previsto na Lei Geral do Esporte. No ano passado, vale lembrar, uma operação do Ministério Público de Goiás descobriu que algumas partidas do futebol profissional foram alvos de manipulação de resultados. Após a investigação, alguns jogadores foram punidos com suspensão, enquanto outros foram banidos do esporte.