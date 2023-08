Jogador do Argentinos Juniors sofre lesão grave após levar pisão sem querer de Marcelo, do Fluminense; veja vídeo

Em disputa de bola com o lateral tricolor, Sánchez virou o joelho; brasileiro chorou após o lance

EFE/ Luciano González Argentino teve lesão grave no início do segundo tempo



O jogo entre Argentinos Juniors e Fluminense, pelas oitavas de final da Copa Libertadores, ficou marcado por um lance horrível entre Marcelo e o zagueiro Luciano Sánchez. Os jogadores disputavam uma bola aos 12 minutos do segundo tempo, quando o brasileiro acertou acidentalmente a perna de Sánchez. O joelho do jogador argentino virou na direção contrária e ele caiu no campo aos prantos. O lance foi tão feio que até Marcelo ficou abalado, tendo sido confortado pelos jogadores do Fluminense e do Argentinos. A arbitragem resolveu pela expulsão do lateral do Fluminense e Sánchez foi retirado de maca.

Assista abaixo [IMAGENS FORTES]: