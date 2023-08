Róger Guedes aceita proposta do Al-Rayyan e deixa o Corinthians; torcida chama atacante de ‘mercenário’

Contratado pelo Alvinegro em agosto de 2021, o jogador vivia seu melhor momento com a camisa corintiana

LUIS MOURA/WPP/ESTADÃO CONTEÚDO Róger Guedes está deixando o Corinthians para jogar no Catar



Róger Guedes não vestirá mais as cores do Corinthians. Na tarde desta terça-feira, 1º, o atacante aceitou a proposta do Al-Rayyan (Catar) e sacramentou sua saída do Timão. A informação foi publicada inicialmente pelo “Globoesporte.com” e confirmada pelo Grupo Jovem Pan. Contratado pelo Alvinegro em agosto de 2021, o jogador vivia seu melhor momento com a camisa corintiana. Responsável por 60% dos gols da equipe no Brasileirão 2023, o atleta também é o artilheiro da equipe na temporada, com 21 tentos em 41 partidas. Apesar do bom momento e do carinho de torcedores, que chegaram a doar dinheiro para sua conta, o goleador decidiu aceitar a oferta dos cataris. Nas redes sociais, dezenas de corintianos classificaram Róger Guedes como “mercenário” – a palavra está entre as mais citadas no Twitter. Apesar de não ganhar títulos em sua passagem, ele registrou 43 gols e dez assistências em 126 partidas.

Apesar da frustração com a saída de Róger Guedes, o próprio atacante já dava indícios de que poderia sair do clube. Em entrevista coletiva no último sábado, logo após a vitória sobre o Vasco, o jogador despistou ao ser perguntado sobre o tema. “Lógico que a gente escuta as propostas, mas isso deixa nas mãos dos meus empresários. Tem o meu ‘sim’, tem o ‘sim’ da minha família, do meu clube e dos meus empresários. Então, vamos resolver o que vai ser melhor para o clube na hora certa”, declarou. Os valores da negociação ainda não foram revelados, mas o clube alvinegro é dono de 40% dos direitos econômicos, enquanto os outros 60% são do próprio atleta.

tinha dinheiro, admiração da torcida, jogando seu melhor futebol, artilheiro da arena, chances de ganhar títulos e se tornar ídolo mas trocou tudo isso por dinheiro, mercenário. pic.twitter.com/9SMeI3SvHQ — sccp dii 🇧🇷 (@FavousadoX) August 1, 2023

A diferença de um mercenário para o outro? É que diferente do Roger Guedes, o Guerrero decidiu e ganhou vários CLÁSSICOS. Sem contar que também decidiu o MUNDIAL DE CLUBES e fez gol na final da Recopa sul-americana contra o são paulo Um está ETERNIZADO, o outro será esquecido! pic.twitter.com/LUpYIoL0KM — rodriguesˢᶜᶜᵖ (@NJanfren) August 1, 2023

e pensar que defendi esse MERCENÁRIO pra meio mundo, até quando ele não merecia. — gᥲbι (@gabxdosccp) August 1, 2023

duílio é um safado, roger guedes é um mercenário e o empresário dele é um pilantra vagabundo os jogadores vem e vão, o único que permanecer mesmo é a torcida e o clube 🤷🏻‍♀️ — nini do messi (@nicollyxjr) August 1, 2023