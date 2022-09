Jogador do Atlético-AM faz gol contra de propósito na Série B do Amazonense; assista

O clube afirmou que abriu procedimento interno para apurar a situação e informou que já demitiu os envolvidos no lance

Reprodução/YoutubeFutebol Amazonense Jogador do Atlético-MG fez gol contra de propósito na Série B do Amazonense



A oitava rodada da Série B do Campeonato Amazonense ficou marcada por um lance polêmico. Na tarde do último domingo, 4, o meio-campista Júlio Campos, do Atlético-AM, fez um gol contra de propósito no duelo diante do Sul América. No lance em questão, o jogador de 32 anos recebeu a bola de um companheiro e chutou contra a própria meta, já aos 44 minutos do segundo, dando números finais ao confronto – a equipe atleticana foi derrotada por 4 a 1. Em nota publicada nesta segunda-feira, 5, o Atlético-AM afirmou que abriu procedimento interno para apurar a situação e informou que já demitiu os envolvidos no lance. “O Atlético Amazonense vem a público informar que não compactua com atitudes anti-desportiva, abriremos procedimento interno para averiguar os fatos no jogo diante do Sul América, os envolvidos já foram desligados do clube. Somos a favor do jogo limpo e responsável, não admitiremos nada que seja contrário a isso”, escreveu o clube. Até o momento, a Federação Amazonense de Futebol não se manifestou sobre o caso, que gera suspeita sobre manipulação de resultados por causa de apostas.

Série B do Campeonato Amazonense. Atlético Amazonense perdia por 3 a 1 para o Sul América. Aos 44 minutos do segundo tempo, o volante Júlio Campos, do Atlético, pega a bola e chuta contra o PRÓPRIO gol O que acham que pode ser isso? pic.twitter.com/GJx9Z863qR — Rômulo Almeida (@_AlmeidaRomulo) September 5, 2022