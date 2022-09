Mbappé não nega atrito com Neymar e fala sobre disputa por cobranças de pênalti no PSG

O craque francês admitiu que seu relacionamento com o brasileiro tem momentos ‘frios e quentes’

STEPHANE DE SAKUTIN / AFP Neymar e Mbappé durante aquecimento no PSG



O atacante Kylian Mbappé, do Paris Saint-Germain, concedeu entrevista coletiva nesta segunda-feira, 5, véspera do confronto diante da Juventus, no Parque dos Príncipes, válido pela rodada de abertura da fase de grupos da Liga dos Campeões 2022/23. Como não poderia ser diferente, o francês foi perguntado sobre um suposto atrito com Neymar devido a uma disputa pelo posto de cobrador de pênaltis do time. Sem desmentir a turbulência na relação com o brasileiro, o craque do PSG disse que respeita o camisa 10. “É o sexto ano com Neymar. Sempre tivemos uma relação assim, baseada no respeito, mas às vezes com momentos mais frios e calorosos. Às vezes não nos falamos muito, mas a natureza da nossa relação é assim. Tenho muito respeito pelo jogador que ele é. Quando você tem dois jogadores que têm personalidades fortes, você tem momentos assim, mas tudo é sempre com respeito e (pensando) no interesse do PSG”, afirmou.

O atrito entre Mbappé e Neymar começou na primeira rodada do Campeonato Francês, quando Mbappé desperdiçou uma penalidade na vitória sobre o Montpellier. No mesmo jogo, o Paris Saint-Germain teve outro pênalti a seu favor e Neymar assumiu a responsabilidade, deixando o atacante francês revoltado. Na semana passada, no duelo contra o Monaco, o brasileiro voltou a cobrar uma penalidade, mas precisou pedir permissão para Mbappé. Questionado sobre quem seria o próximo a bater, Mbappé falou: “Vamos ver, há sempre uma discussão. Não estamos ambos fechados. Temos que ver como é o jogo. O número 1 não significa que você receba todas as penalidades”. Já sobre o começo da temporada, Mbappé destacou o bom início do torneio nacional. “O início da temporada foi bem-sucedido, mesmo que eu ache que poderia ter sido melhor, mesmo que eu tivesse que me preparar contra o tempo. Você tem que saber distinguir o que está acontecendo dentro e fora do campo. O mais importante é ajudar a equipe”, acrescentou.