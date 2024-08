Jogador do Nacional passa mal, cai desacordado e precisa ser retirado de ambulância do jogo contra o São Paulo

Juan Manuel Izquierdo foi encaminhado para o hospital; estado de saúdo ainda não foi divulgado

ROBERTO CASIMIRO/FOTOARENA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Izquierdo jogador do Nacional passa mal e sai do jogo de ambulancia durante partida entre São Paulo FC x Nacional URU, válida pelas oitavas de final da Conmebol Libertadores 2024



Juan Manuel Izquierdo, jogador do Nacional-URU de 27 anos, passou mal no jogo contra o São Paulo e precisou ser retirado de ambulância. A partida estava no final do segundo tempo e o tricolor vencia por 2 a 0, quando Izquierdo passou mal e caiu sozinho desacordado no meio do campo. Um colega de time percebeu o que estava acontecendo e conseguiu chegar a tempo de impedir que ele batesse a cabeça no chão. A ambulância rapidamente entrou em campo para prestar socorro e o uruguaio foi encaminhado para o Hospital Albert Einstein. A Jovem Pan entrou em contato com o hospital e foi informada que as informações sobre o jogador serão divulgadas pelo próprio time. Pelo fato dele ter saído consciente do campo, a partida foi retomada. O Nacional informou que o jogador sofreu uma arritmia cardíaca e está na UTI, com quadro estável. O Nacional perdeu o jogo por 2 a 0 e foi eliminado pelo São Paulo nas oitavas da Libertadores.

