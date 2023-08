Jogador Soteldo foi peça-chave na virada do Santos sobre o Grêmio

Apesar da vitória, alvinegro continua na zona de rebaixamento com 21 pontos

GUILHERME DIONíZIO/CÓDIGO19/ESTADÃO CONTEÚDO Partida entre Santos e Grêmio valida pela 20 rodada do Campeonato Brasileiro neste domingo,20, no estádio da Vila Belmiro, em Santos



Após um período jogando de portas fechadas, o Santos teve um reencontro alegre com sua torcida. Para aqueles que foram à Vila Belmiro, viu com júbilo o time alvinegro superar o Grêmio por 2 a 1, neste domingo, 20, pelo Campeonato Brasileiro. O jogador Soteldo entrou no segundo tempo e deu duas assistências. Apesar da vitória, o Santos, continua na zona de rebaixamento, com 21 pontos, porém o Peixe tem a mesma pontuação do Bahia, primeiro time fora da área de degola. Já o Grêmio está parado com 33 pontos e está longe do líder Botafogo e deve brigar apenas por uma vaga na Libertadores. O torcedor do Santos ficou ressabiado com o primeiro tempo, pois o time não mostrou evolução no campo. Houve muitos erros, principalmente, na ofensiva e nos passes. O segundo tempo começou ainda pior para os santistas, pois antes do primeiro minuto, nos exatos 48 segundos da partida, o Grêmio conseguiu marcar. Com a situação, o técnico Diego Aguirre mexeu na equipe e pôs Soteldo no lugar de Lucas Lima, esta mudança foi decisiva para a virada. No primeiro toque de bola, o jogador venezuelano mandou a bola para Marcos Leonardo que conseguiu empatar aos 18 minutos. O segundo veio ao final da partida, quando Soteldo recebeu lançamento e tocou para Julio Furch e definiu o placar.