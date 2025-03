Rayssa Leal é campeã do STU de Skate Street em Porto Alegre

Fadinha conquistou etapa do Pro Tour em sua estreia na temporada e garantiu a vitória antes mesmo de realizar últimas manobras

RAFAEL ROSA/ENQUADRAR/ESTADÃO CONTEÚDO "Eu estava com um pouco de dor. Não vou mentir", revelou Rayssa Leal



Rayssa Leal, com apenas 17 anos, conquistou o título na final do skate street feminino do STU, realizado em Porto Alegre, ao somar 81,57 pontos. Neste domingo (23), a jovem atleta garantiu a vitória antes mesmo de realizar suas últimas manobras, pois suas notas já eram inatingíveis para as concorrentes. O evento aconteceu no Skate Park da Orla do Guaíba, onde Daniela Terol, da Espanha, ficou em segundo lugar com 64,37 pontos, enquanto Maria Lúcia, de 15 anos, assegurou a terceira posição.

A vitória de Rayssa rapidamente se tornou um dos tópicos mais discutidos nas redes sociais, gerando uma onda de celebrações entre os fãs e admiradores. O Comitê Olímpico Brasileiro não hesitou em reconhecer seu talento, chamando-a de uma “gigante” do esporte. Essa conquista marca o início de sua temporada competitiva em 2025, destacando seu potencial e determinação.

“Rayssa Leal brilhou mais uma vez e conquistou o título do STU Porto Alegre! Com manobras impecáveis e com muito técnica, mostrou o motivo de ser uma das maiores do skate mundial”, escreveu a conta do COB.

“É massa demais. A gente estar tentando manobras por vários dias Quando acerta, todo mundo comemora junto. É da cultura do skate”, afirmou Rayssa, à CazéTV, após o título.

Rayssa Leal já possui um currículo impressionante, sendo medalhista olímpica com uma prata conquistada em Tóquio-2020 e um bronze em Paris-2024. Além disso, ela fez história ao se tornar a primeira mulher a vencer três edições consecutivas da Liga Mundial de Skate Street, consolidando sua posição como uma das principais atletas da modalidade.

