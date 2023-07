Jogo entre Grêmio e Bahia, pela Copa do Brasil, atrasa em 1h por ciclone extratropical

Gramado da Arena do Grêmio, em Porto Alegre, ficou sem condições de jogo por chuva forte

Reprodução/ twitter @soccergfbpa Arena do Grêmio tem muitas poças d'água por chuvas fortes



O ciclone extratropical que atinge a região Sul do Brasil nesta quarta-feira, 12, atrapalhou o início da partida entre Grêmio e Bahia, pelas quartas de final da Copa do Brasil, em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, marcada para as 19h (horário de Brasília). O jogo na Arena do Grêmio precisou ser atrasada em uma hora devido às condições do gramado, que ficou encharcado com o excesso de chuva do dia. De acordo com o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), entre hoje e quinta, as chuvas podem chegar a um volume de 100 mm e as rajadas de vento podem ser de 100 km/h. A CBF garantiu o jogo durante o dia, mesmo com os alertas, e 15 minutos antes da bola rolar o árbitro Wilton Pereira Sampaio decidiu por um atraso para melhorar as condições do campo. Duas novas inspeções aconteceram até às 19h45, quando a arbitragem definiu pela realização da partida. Segundo o regulamento, a arbitragem tinha até às 20h para definir sobre a realização ou não da partida.