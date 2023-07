Conheça atacante Julio Furch, novo reforço do Santos 

Centroavante argentino assinará contrato de dois anos com o Peixe

Reprodução/Instagram/@juliofurchoficial Julio Furch é o novo reforço do Santos



O Santos entrou em acordo com o Atlas (México) e acertou a contratação do atacante Julio Furch. Em meio a renovação do elenco, a expectativa da diretoria santista é que o argentino seja anunciado como novo reforço do time ainda nesta semana, assinando vínculo de duas temporadas. Aos 33 anos, o centroavante foi revelado pelo Olimpo e ainda possui passagens por San Lorenzo, Arsenal de Sarandí e Belgrano, antes de se transferir para o futebol mexicano. No país da América do Norte desde 2015, o jogador viveu seu melhor momento, tendo passagens relevantes por Veracruz, Santos Laguna e o próprio Atlas. Apesar de ter nascido no município de Winifreda, localizado a cerca de 600 km de Buenos Aires, o atleta vive a expectativa de obter a cidadania mexicana e poder usar a camisa verde.

Na equipe comandada pelo técnico Paulo Turra, o novo contratado do Santos disputará posição com Marcos Leonardo e Bruno Mezenga. Com 1,89 m, Julio Furch é o típico “centroavante trombador”, que costuma dificultar as defesas adversárias com sua força física e bom jogo aéreo. Apesar da pouca velocidade e não ser um jogador conhecido por sua habilidade, o camisa 9 costuma sair da área para ajudar nas construções das jogadas, principalmente fazendo pivô para meio-campistas e pontas. Além disso, o atleta tem o pé direito como dominante, mas também arrisca chutes com a esquerda quando é necessário. Levando em consideração suas últimas duas temporadas pelo Atlas, o atleta entrou em campo 75 vezes, contribuindo com 21 gols e dez assistências.

Nas redes sociais, Furchs adota um perfil bem discreto, publicando fotos da família e de conquistas profissionais – ele é bicampeão do Clausura Mexicano e vencedor do Apertura. Além disso, o atacante comemorou bastante a conquista do tricampeonato da Argentina na Copa do Mundo de 2022, realizada no Catar, no ano passado. Além de dedicar uma publicação exclusiva para agradecer Lionel Messi, o centroavante deu várias curtidas no perfil da AFA.