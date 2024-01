Bia Haddad estreia com vitória no Aberto da Austrália

Tenista venceu a checa Linda Fruhvirtova por 2 sets a 1, com parciais de 6/2, 3/6 e 6/2; com o resultado, ela avançou para a segunda rodada do Grand Slam

Martin KEEP / AFP Brasileira Beatriz Haddad Maia reage após um ponto contra Linda Fruhvirtova, da República Tcheca, durante a partida individual feminina no segundo dia do torneio de tênis do Aberto da Austrália, em Melbourne



A tenista número 1 do Brasil, Beatriz Haddad, começou com o pé direito no Aberto da Austrália. Em sua estreia no torneio, nesta segunda-feira, 15, Bia venceu a jovem checa Linda Fruhvirtova por 2 sets a 1, com parciais de 6/2, 3/6 e 6/2, em uma partida que durou 2 horas e 18 minutos. Com o resultado, a brasileira avançou para a segunda rodada do Grand Slam. Apesar da vitória, Bia admitiu que não foi uma partida fácil, especialmente por se tratar do primeiro jogo do torneio. Ela destacou a importância de melhorar seu desempenho a cada momento e comemorou a luta e a perseverança durante a partida. Após sofrer o empate no segundo set, a tenista brasileira se mostrou feliz por ter se mantido focada e não ter desistido. Ela reconheceu que nem sempre é possível jogar no seu melhor nível, mas ressaltou a importância de encontrar um caminho para a vitória. Na próxima fase do Aberto da Austrália, Bia enfrentará outra jovem adversária, a russa Alina Korneeva, de apenas 16 anos. Korneeva, que é a atual 179ª do mundo, eliminou a experiente espanhola Sara Sorribes Tormo na primeira rodada e também foi campeã juvenil do torneio no ano passado. Com a vitória de hoje, Bia já supera sua campanha do ano passado em Melbourne, onde foi eliminada logo na estreia. Agora, ela busca alcançar pelo menos a segunda semana do torneio, o que significa chegar às oitavas de final. A brasileira entrou em quadra como favorita, mas enfrentou uma adversária considerada uma das maiores promessas do circuito.