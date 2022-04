Jorge Jesus desembarca no Rio, manda recado para torcida do Flamengo e faz mistério sobre futuro 

Sem clube desde que foi demitido pela diretoria do Benfica, em dezembro do ano passado, o ‘Mister’ preferiu se esquivar ao ser perguntado sobre seu próximo clube

Jorge Jesus fez história no Flamengo durante sua passagem pelo Brasil



O treinador Jorge Jesus desembarcou na manhã desta quarta-feira, 27, no aeroporto Galeão, no Rio de Janeiro, onde acompanhará o Desfile das Campeãs, marcado para o próximo sábado, 30 – ontem, a Grande Rio sagrou-se vencedora do Carnaval 2022. Técnico de passagem vitorioso pelo Flamengo, onde ganhou a Copa Libertadores da América, o Brasileirão e outros títulos, o português mandou um recado para a torcida do Rubro-Negro. “Eu tenho visto os jogos, a torcida continua apaixonada como sempre”, disse o “Mister”, em rápida conversa com a imprensa.

Sem clube desde que foi demitido pela diretoria do Benfica, em dezembro do ano passado, Jorge Jesus preferiu se esquivar sobre qual será o seu futuro. “Hoje sou turista, não treinador. Por dez dias sou turista”, resumiu o treinador. Nos últimos dias, a imprensa turca chegou a comunicar que o treinador havia chegado a um acordo com o Fenerbahçe. O clube, no entanto, desmentiu a notícia, dizendo que segue em busca de um profissional.