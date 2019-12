Jorge Jesus revela palavras no intervalo que ajudaram virada do Flamengo no Mundial

EFE/EPA/ALI HAIDER

O Flamengo foi para o intervalo na semifinal do Mundial de Clubes perdendo por 1 a 0 para o Al-Hilal. O cenário era muito parecido com a final da Libertadores, quando saiu do primeiro tempo também sendo derrotado por 1 a 0 para o River Plate. Assim como no torneio sul-americano, o Rubro-Negro teve forças e virou no segundo tempo.

Após a vitória do Flamengo por 3 a 1, o técnico Jorge Jesus revelou, durante entrevista, o que disse a seus jogadores para preparar a virada.

“Falei para eles: ‘Como foi na Libertadores, vamos fazer gol, essa equipe (Al Hilal) vai se desconcentrar, vão ter problemas’. O Flamengo se desconcentrou no primeiro tempo, acalmei eles, aumentei o foco, precisávamos melhorar e eles melhoraram”, revelou Jorge Jesus.

“Os outros também jogam… mas além da parte técnica e tática, somos uma equipe mental e fisicamente forte. Taticamente não nos desgastamos muito no primeiro tempo”, concluiu.