Jorge Jesus testa ‘positivo fraco’ para coronavírus; contraprova será feita nesta segunda

Reprodução/Flamengo Primeiro resultado do teste de Jorge Jesus deu 'positivo fraco ou inconclusivo'



Após realizar testes em todos os funcionários do departamento de futebol, o Flamengo informou que Jorge Jesus apresentou resultado positivo fraco ou inconclusivo. A contraprova está sendo realizada.

De acordo com a nota oficial divulgada nesta terça-feira, Jesus está sob cuidados do departamento médico e apresenta quadro estável de saúde. Todos os treinos da equipe profissional e das categorias de base estão suspensos por uma semana.

Os atletas e os outros integrantes da comissão técnica testaram negativo para o Covid-19.

Primeiro caso

O vice-presidente do Flamengo, Mauricio Gomes, foi diagnosticado com coronavírus no fim da última semana. Ele teve contato com outros dirigentes e jogadores após a viagem do time para a Colômbia, onde o Flamengo enfrentou o Júnior Barranquilla pela Libertadores.