José Manoel de Barros: Futebol e seu ‘novo’ normal

NAYRA HALM/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Futebol volta sem torcida e outras medidas de proteção contra a Covid-19



Aos poucos nossos dias serão preenchidos não apenas com jogos do futebol europeu, mas em breve também com futebol nacional e sul-americano. A cada dia, mais associações esportivas divulgam datas para retomada das competições interrompidas ou que tiveram início adiado por causa da pandemia.

Alguns campeonatos estaduais já voltaram e vários outros vão retornar em julho. O Brasileirão volta em agosto com as séries A,B e C e agora a Conmebol anuncia retomada da Libertadores para meados de setembro, nos dias 15 e 16 e Copa Sul-americana em outubro, no dia 27. Por outro lado a FIFA adiou o início das eliminatórias na América do Sul de setembro para outubro. Pelo menos são as datas do momento, é possível que possam mudar novamente, se for necessário.

O calendário ficará apertado, é o novo “normal” do futebol. Como novidade, teremos jogos sendo disputados próximo do natal e do ano novo, por exemplo, em 27 de dezembro e 3 de janeiro, normal apenas no Campeonato Inglês ou na NBA, mas não por aqui. É um período de transição, de adaptações, mas cuidado, não esqueçam que os atletas são seres humanos.