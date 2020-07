José Manoel: Quem vai substituir Jorge Jesus?

Mais do que um nome, do que um estrangeiro, o Fla precisa de alguém para dar sequência ao que Jesus implementou

Jorge Jesus deixou o Flamengo rumo ao Benfica



Até que o Flamengo contrate um novo treinador, torcedores do Grêmio e do Galo ficarão na expectativa, convivendo com a possibilidade de perder seus comandantes, Renato Gaúcho e Jorge Sampaoli. Dirigentes deram declarações procurando mostrar tranquilidade. No Galo, pelos reforços dados ao argentino e pela multa contratual, e no Tricolor existe a crença de que o Flamengo vai querer outro estrangeiro.

Ambos são os únicos que trabalham no Brasil, fazendo parte de uma enxurrada de nomes especulados para o lugar de Jorge Jesus na Gávea.

A imprensa portuguesa já citou Marco Silva, Leonardo Jardim e Domenec Torrent. Os argentinos quando noticiam que é difícil a vinda de Marcelo Gallardo, citam Mauricio Pochettino e até Unai Emery, esses sim com poucas possibilidades e todos falam de Miguel Angel Ramirez, o espanhol do Del Valle do Equador.

Pelo que o Flamengo pagava a JJ, salário não deve ser o maior problema, mas trazer alguém da Europa não é tão simples, precisa ser alguém que a exemplo de Jesus queira trabalhar no Brasil e não veja isso como retrocesso. Mais do que um nome, do que um estrangeiro, o Fla precisa de alguém para dar sequência ao que Jesus implementou, para aproveitar o legado que ele deixou e não começar do zero. Claro que há nomes aí que poderiam até dar um passo à frente.

De qualquer forma o substituto sabe que terá a sombra do Mister exigindo ao menos a equiparação dos resultados conquistados, o que convenhamos não é fácil, e nem seria para o próprio Jorge Jesus, e talvez seja até injusto.

Mas no futebol é assim, nem tudo é justo.