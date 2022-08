Jovem Pan promove torneio de futebol intercolegial com a participação de mais de 100 mil alunos

Evento está em sua 26ª edição, é realizado neste ano em parceria com empresa de equipamentos eletrônicos TecToy e terá 160 times de escolas públicas e particulares de São Paulo

Arte/Jovem Pan Copa Intercolegial TecToy Jovem Pan começa neste sábado, 13, com o congresso técnico em São Paulo



Em ano de Copa do Mundo, a paixão pelo futebol ganha ainda mais espaço no coração de milhares de brasileiros. E a Jovem Pan, um dos maiores grupos de mídia do Brasil, se juntou à empresa TecToy para aflorar ainda mais esse sentimento com a retomada da Copa Intercolegial TecToy Jovem Pan. Após dois anos afastados das quadras, devido à pandemia global da Covid-19, a competição de futsal está de volta e os mais de 100 mil alunos participantes, entre escolas públicas e particulares de São Paulo, que prometem muita habilidade, com partidas de tirar o fôlego. A estreia da 26ª edição do evento será neste sábado, 13, com o congresso técnico no teatro do Ginásio do Estádio do Clube do São Paulo, local onde também serão realizadas as cerimônias de abertura do torneio, no dia 27 de agosto, e a grande final, em 6 de novembro. Neste ano, a Copa TecToy Jovem Pan reunirá 128 equipes masculinas e 32 femininas, com a missão de proporcionar bons momentos para os participantes, incentivando a prática de esportes e a disputa saudável, valores que sempre estiveram presentes em quadra.

José Carlos Vianna, VP de marketing, planejamento e operações da Jovem Pan, conta que a emissora fará a cobertura completa do evento. Desde a solenidade de abertura, com transmissão na Rádio Jovem Pan AM 620, YouTube Jovem Pan Esportes e pelo aplicativo Panflix, além dos flashes ao vivo na rádio, até a festa de encerramento, que será exibida no canal Jovem Pan News. Serão 65 horas de conteúdos inéditos nas diversas plataformas do grupo. “Somos uma emissora com um viés muito forte voltado para as competições esportivas. Além das transmissões e desdobramentos de notícias dos maiores campeonatos nacionais e internacionais, o Grupo Jovem Pan também apoia e incentiva a promoção do esporte como ferramenta de inclusão social. Por isso, temos orgulho de sermos um dos idealizadores da Copa Intercolegial TecToy Jovem Pan. Faremos a transmissão dos momentos mais importantes do evento em nossos canais na internet, redes sociais e também no rádio. Queremos mostrar para o nosso público, por meio da audiência incrível, que a nossa emissora conquistou ao longo desses anos o talento e a garra desses estudantes”, explica Vianna.

A primeira edição da Copinha foi em 1983, contabilizando 39 anos de história em 2022. Com o passar do tempo, o torneio ganhou nome e revelou jovens talentosos, como Dener, Jô, Zé Elias, Juninho Paulista, entre muitos outros. “Desde o início, o torneio é um verdadeiro sucesso. A Copa Intercolegial, assim como a maior parte das competições esportivas, tem o poder de reunir multidões nas quadras dos colégios, torcendo por suas escolas e vibrando com cada lance. É uma verdadeira festa dentro e fora de quadra. Para esta edição, teremos 160 escolas participando das disputas e uma crescente na participação feminina, o que nos deixa ainda mais entusiasmos, mostrando a pluralidade do evento”, finaliza Zeca. Além do Grupo Jovem Pan, o torneio também conta com o apoio da empresa TecToy e do São Paulo Futebol Clube.