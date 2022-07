Copa TecToy Jovem Pan: Inscreva a sua escola e venha participar do maior torneio intercolegial do Brasil

Nesta edição, a Copinha vai reunir 128 equipes masculinas e 32 femininas; confira como fazer a inscrição

Arte/Jovem Pan Copa TecToy Jovem Pan, a competição intercolegial de futsal mais importante do Brasil, chega a sua 26ª edição



Após um longo período afastada das quadras, a Copa TecToy Jovem Pan chega a sua 26ª edição. A competição intercolegial de futsal mais importante do Brasil está de volta e promete muita habilidade dentro de quadra, com partidas de tirar o fôlego e momentos inesquecíveis para os estudantes. São mais de 39 anos de história e tradição. A primeira edição da Copinha, em 1983, foi um verdadeiro sucesso e reuniu multidões nas quadras dos colégios, torcendo por suas escolas e transformando o brilho nos olhos da garotada. A partir daí, o torneio ganhou nome e revelou jovens talentosos, como Dener, Jô, Zé Elias, Juninho Paulista, entre muitos outros. Neste ano, a Copa TecToy Jovem Pan vai reunir 128 equipes masculinas e 32 femininas, com a missão de proporcionar bons momentos para os participantes, incentivando a prática de esportes e a disputa saudável, valores que sempre estiveram presentes em quadra. Sua escola ainda não se escreveu? Vem que dá tempo! As inscrições estão sendo realizadas pelo Whatsapp no número (11) 99017-0208. A partir de agosto todas as atenções estarão voltadas para a Copinha, por isso convoque o seu melhor time e não fique de fora.