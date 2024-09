Juiz de Corinthians e Flamengo relata, na súmula, catimba com bolas esvaziadas por gandula e pela torcida

Em relato, árbitro da partida escreveu: “informo ainda que duas bolas que foram chutadas em direção à torcida mandante, não voltaram ao campo de jogo”

MARCO GALVÃO/FOTOARENA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Apesar da vitória, o Corinthians ainda segue na zona de rebaixamento da competição, na 17ª colocação



O árbitro Ramon Abatti Abel relatou na súmula da vitória por 2 a 1 do Corinthians sobre o Flamengo que gandulas e torcedores atrapalharam o andamento da partida disputada na Neo Química Arena, no domingo (1), em São Paulo. De acordo com o documento, bolas foram esvaziadas propositalmente e duas acabaram não sendo devolvidas após atingirem a arquibancada, contrariando o protocolo. “Informo que, aos 25 minutos do segundo tempo, expulsei do campo de jogo o gandula Thiago Mastrochirico Rezetti, por retardar o reinício de jogo, demorando a repor a bola para a equipe adversária. Informo que aos 46 minutos do segundo tempo, expulsei do campo de jogo o gandula Alessandro da Silva, por retardar o reinício de jogo, murchando a bola que estava em sua posse”, escreveu o juiz.

“Informo ainda que duas bolas que foram chutadas em direção à torcida mandante, não voltaram ao campo de jogo. Essas bolas não foram repostas ao jogo. E outras duas bolas voltaram ao campo de jogo, murchas, também não foram repostas ao jogo”, completou. Durante o jogo, a bola que estava em campo teve de ser trocada mais de uma vez, após reclamação dos jogadores e o árbitro notar que estava esvaziada. O duelo em Itaquera só acabou após 15 minutos de acréscimos no segundo tempo, mas não apenas em razão da catimba externa.

Siga o canal da Jovem Pan Esportes e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Perto do fim da partida, passados os 45 minutos regulamentares, Yuri Alberto deu uma entrada violenta em Wesley e acabou expulso. “Dar ou tentar dar uma rasteira ou um calço em um adversário com uso de força excessiva na disputa da bola — por dar uma entrada por trás atingindo as pernas do seu adversário com o uso de força excessiva na disputa de bola”, relatou Ramon Abatti Abel ao justificar o cartão vermelho. Logo em sequência à falta, formou-se uma confusão generalizada, que rendeu expulsões a Cacá, do Corinthians, e Carlos Alcaraz, do Flamengo, após desentendimento entre os dois. Os flamenguistas pediam também a expulsão do volante corintiano Ryan, o que não se concretizou.

Cacá recebeu vermelho “por agarrar com a sua mão esquerda o pescoço” de Alcaraz “com o uso de força excessiva com o jogo paralisado”. Já o meia flamenguista acabou expulso “por dar um soco no rosto” do zagueiro corintiano “com sua mão direita com o uso de força excessiva com a partida paralisada”. O árbitro ainda expulso Emiliano Díaz, filho e auxiliar do técnico Ramón Díaz no Corinthians. “Reclamar / protestar (verbalmente ou por gestos) ostensiva e ofensivamente contra decisão da arbitragem. Expulsei com a aplicação do cartão amarelo aos 53 minutos o auxiliar técnico o senhor Ramón Emiliano Díaz por discordar de forma acintosa e persistente com o assistente de n° 01 senhor Nailton Júnior de Sousa Oliveira. Após ser expulso, o mesmo correu em direção do assistente de forma grosseira, abusiva e desrespeitosa dizendo as seguintes as palavras: ‘viu o que vocês arrumaram nesse ca*****, muito bonito isso pra vocês'”, explicou Ramon Abatti Abel sobre a expulsão do auxiliar.

*Com informações do Estadão Conteúdo

Publicado por Marcelo Bamonte